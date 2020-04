Dall’Inghilterra: contatti Mendes-Juve per James

TORINO- Continuano i rumors attorno al nome di James Rodriguez, che in estate dovrebbe lasciare definitivamente il Real Madrid a causa di rapporti non buoni con il tecnico Zidane, che non lo vede nel suo undici titolare. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, il procuratore Jorge Mendes avrebbe avuto dei contatti in questi giorni con la Juventus, che potrebbe reagalare un nuovo trequartista a Sarri. Sulle tracce del colombiano, però, c’è anche il Manchester United.

