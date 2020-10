Dall’Inghilterra confermano l’interesse del Chelsea per Dybala

TORINO – Ancora notizie di mercato intorno alla Juventus, nonostante la finestra di contrattazioni sia chiusa ormai da due settimane: questa volta si tratta di voci in uscita, che riguardano uno dei pezzi da 90 del club bianconero. Si tratta di Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993, su cui sarebbe piombato il Chelsea. Anche dall’Inghilterra confermano l’interesse dei Blues per La Joya, che in queste settimane sembra in rotta con la dirigenza juventina. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Four Four Two, il giocatore avrebbe fortemente discusso con Fabio Paratici al termine del match con il Crotone: a causa di questi attriti, Dybala potrebbe iniziare a guardarsi intorno e la società londinese potrebbe essere una destinazione gradita.