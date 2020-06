Dall’Inghilterra: Chelsea avanti per Kurzawa

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus è alla ricerca di rinforzi per la propria fascia sinistra difensiva. Il futuro di Alex Sandro è ancora in bilico e il club bianconero, per cautelarsi in caso di cessione del brasiliano, sta pensando nuovamente all’acquisto di Kurzawa, trattato già a gennaio. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Express, però, sarebbe il Chelsea la squadra in vantaggio al momento per il classe 1992, che dovrebbe separarsi dal Psg a parametro zero.

