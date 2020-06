Dall’Inghilterra: accordo Juve-Barcellona per Arthur

TORINO- Nuove importanti novità sul fronte Arthur arrivano dall’Inghilterra. Come riferito da Sky Sports UK, infatti, in queste ore la Juventus e il Barcellona avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del brasiliano a Torino sulla base di 80 milioni di euro. Resta da convincere il calciatore che però, rispetto agli scorsi giorni, sarebbe ora più propenso a lasciare la formazione blaugrana. A fare il percorso inverso sarebbe Pjanic, valutato 70 milioni di euro.

