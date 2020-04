Dalla Spagna: Van de Beek ancora nei radar della Juve

TORINO- Il reparto di centrocampo della Juventus, dopo le continue critiche delle ultime stagioni, subirà inevitabilmente una rivoluzione, Diversi i nomi in uscita, così come diversi sono i nomi dei possibili acquisti valutati dalla dirigenza bianconera. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, nonostante la concorrenza di Real Madrid e Manchester United, anche l’olandese Donny Van de Beek non smette di piacere ai campioni d’Italia. Per portarlo via dall’Ajax potrebbero “bastare” 50 milioni di euro.

