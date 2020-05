Dalla Spagna: Todibo costa 25 milioni

TORINO- L’asse Torino-Barcellona è molto caldio in questi giorni, con diversi nomi in ballo che potrebbero cambiare la propria casacca. Tra i tanti giocatori tirati in ballo c’è anche Jean-Clair Todibo, attualmente in prestito allo Schalke 04 ma fuori dai piani del club blaugrana, detentore del suo cartellino. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, per la cessione dell’ex Tolosa, la dirigenza catalana vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro.

