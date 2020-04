Dalla Spagna: Ter Stegen, futuro a Barcellona in bilico

TORINO- In casa Juventus potrebbe tornare di moda il nome di Marc-Andrè Ter Stegen, portiere attualmente in forza al Barcellona, dove ha dimostrato di essere tra i migliori interpreti in Europa del suo ruolo. Come riferito dal quotidiano Sport, il rinnovo dell’estremo difensore tedesco è tutt’altro che certo e non è quindi da escludere una sua partenza. Oltre ai bianconeri, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco, pronto a salutare Neuer nei prossimi mesi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<