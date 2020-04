Dalla Spagna: sondaggi del Real per De Ligt

TORINO- Matthijs De Ligt, nonostante sia solamente alla prima stagione alla Juventus, ha ancora molti interessati in Europa. Tra i club che seguono la sua situazione c’è il Real Madrid, in cerca di un profilo che possa rinforzare il reparto difensivo, prendendo allo stesso tempo l’eredità di Sergio Ramos. Lo riporta Defensa Central, che parla di contatti già avviati tra Raiola e il presidente Perez, che si sono parlati in questi giorni per un altro assistito del potente procuratore (Areola). La Juve, dal canto suo, non ha però intenzione di privarsi del proprio gioiello.

