Dalla Spagna: Setién dice si all’arrivo di Pjanic al Barcellona

TORINO- Iniziata la stagione con il botto, nel corso dei mesi le prestazioni in campo di Miralem Pjanic sono andate calando, con il centrocampista che sembra non essersi ancora integrato alla perfezione nel gioco di Sarri. Non è quindi da escludere una partenza del bosniaco nei prossimi mesi, visto anche il grande interesse del Barcellona. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, inoltre, il tecnico blaugrana Setién avrebbe dato il suo benestare all’arrivo in rosa dell’ex romanista.

