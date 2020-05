Dalla Spagna: Semedo preferisce il Manchester City alla Juve

TORINO- Nei tanti discorsi tra Juve e Barcellona di questi giorni, è saltato fuori anche il nome di Nelson Semedo, terzino che il club blaugrana vorrebbe cedere, così da liberarsi di un pesante ingaggio. Come riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, il laterale portoghese preferirebbe passare al Manchester City per lavorare con Guardiola, piuttosto che vestire la maglia bianconera. Ecco perchè, all’orizzonte, potrebbe profilarsi uno scambio con l’ex juventino Joao Cancelo, che in Premier sta faticando a trovare spazio.

