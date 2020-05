Dalla Spagna: rottura definitiva tra Rakitic e il Barcellona

TORINO- Possibili novità per il centrocampo juventino del futuro direttamente dalla Spagna. Come riferito quest’oggi dal quotidiano iberico Sport, infatti, sarebbe ormai avvenuta la definitiva rottura tra Ivan Rakitic e il Barcellona, con il club pronto ad ascoltare tutte le offerte provenienti per il proprio numero 4. Sul croato, oltre ai campioni d’Italia, è però forte l’interesse di Inter, Siviglia e Tottenham, pronte a sfidarsi per mettere a segno il colpo.

