Dalla Spagna: Ronaldo avrebbe chiesto a Gerogina di sposarlo

TORINO- Voci che rimbalzano dalla Spagna parlano di possibili novità nella vita privata di Cristiano Ronaldo. Come riferito dal quotidiano iberico As, infatti, il numero 7 della Juventus, in occasione degli ultimi giorni di vacanza, avrebbe organizzato una festa a sorpresa per la sua Georgina, proponendole poi di sposarlo. La modella argentina avrebbe risposto affermativamente, ma ancora non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo un possibile comvolamento a nozze della coppia.