Dalla Spagna: rinnovo di Casemiro bloccato, la Juve osserva

TORINO- Per rinforzare il centrocampo della Juventus, diversi sono i nomi finiti nel mirino del ds Fabio Paratici. Tra questi, secondo il quotidiano spagnolo As, ci sarebbe anche Casemiro, giocatore in uscita dal Real Madrid. Negli scorsi mesi, il club ha avuto vari contatti con l’entourage del brasiliano per parlare di rinnovo, ma di fatto, anche a causa dell’emergenza Coronavirus, le distanze tra le parti si sono allargate. E il club bianconero, ora, potrebbe approfittarne.

