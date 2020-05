Dalla Spagna: Rakitic non vuole lasciare il Barcellona

TORINO- Ancora molti sono i dubbi legati al futuro di Ivan Rakitc, centrocampista in forza al Barcellona, squadra dalla quale sembra volersi separare da ormai diverse stagioni. Il numero 4 croato è seguito da tempo dalla Juventus, in cerca di un profilo di livello per rinforzare la propria mediana, ma le notizie provenienti dalla Spagna non sembrano lasciare spiragli. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, infatti, l’ex Siviglia gode della fiducia del tecnico Setién, motivo per il quale non vuole cambiare club.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<