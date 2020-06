Dalla Spagna: Psg sulle tracce di Dybala. Ma per la Juve è incedibile

TORINO- Dopo aver ufficializzato il riscatto di Mauro Icardi, il Psg punta ad un altro argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo: Paulo Dybala. Come riportato dalla stampa spagnola, il numero 10 è il primo nome per sostituire Neymar, che resta nel mirino del Barcellona. I desideri del club parigino, però, si scontrano con la volontà della Juventus, intenzionata a rinnovare il contratto della Joya, tornata ad essere un punto centrale nei progetti tecnici.

