Dalla Spagna: Pjanic ha già un accordo col Barcellona

TORINO – L’asse che collega Torino e Barcellona sembrerebbe destinato a scaldarsi molto presto. Da settimane rimbalzano notizie di una trattativa tra Juve e Barça che dovrebbe coinvolgere Pjanic e Arthur. Sul brasiliano, che potrebbe arrivare in cambio del numero 5 in bianconero, mancano ancora notizie certe. Nel frattempo però, Mundo Deportivo afferma che Pjanic avrebbe già raggiunto un accordo con il Barcellona e si sarebbe dunque promesso ai catalani in vista della prossima stagione.

