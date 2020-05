Dalla Spagna: Pjanic è il grande obiettivo del Barcellona per il centrocampo

TORINO- Per Miralem Pjanic potrebbe essere questa la sua ultima stagione passata con la maglia della Juventus. Come riferito dal quotidiano spagnolo As, dopo aver ricevuto anche il benestare dell’allenatore Setién, il Barcellona avrebbe intensificato i contatti per portare il bosniaco in blaugrana. Il giocatore è il grande obiettivo per il centrocampo e in cambio, dalla Catalogna, potrebbe sbarcare a Torino il brasiliano Arthur, pupillo di Maurizio Sarri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<