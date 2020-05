Dalla Spagna: piace De Jong, ma il Barcellona non vuole cederlo

TORINO- Più i giorni passano e più il futuro di Miralem Pjanic sembra tingersi di blaugrana. Il centrocampista bosniaco, infatti, non rientrerebbe più nei piani tecnici della Juventus, che secondo il quotidiano spagnolo Sport avrebbe chiesto al Barcellona un altro centrocampista in cambio. Non si tratta di Arthur, ma bensì dell’olandese Frenkie De Jong, molto gradito a Maurizio Sarri. A differenza di quanto accaduto con il brasiliano, però, la società catalana non ha dato speranze ai bianconeri per l’ex Ajax, ritenuto un elemento fondamentale.

