Dalla Spagna pesanti critiche a Chiellini: “Difensore sporco, non è un esempio”

TORINO- Continuano a far discutere, anche fuori dall’Italia, i capitoli del libro “Io Giorgio”, biografia di Giorgio Chiellini pubblicata negli scorsi giorni. Dalla Spagna, a firma DonDiario, arrivano pesanti critiche per il capitano bianconero in seguito alle dichiarazioni sul famoso fallo di Sergio Ramos a Salah nella finale di Champions League del 2018. Per gli iberici, il numero 3 juventino: “Non è un esempio di nulla, per anni è stato uno dei difensori più sporchi del mondo. Probabilmente è solo invidioso di Sergio Ramos, che ha vinto quattro Champions in più di lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<