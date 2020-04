Dalla Spagna: nel mirino c’è anche Carvajal

TORINO- Il rendimento stagionale di Danilo e De Sciglio non avrebbe convinto in pieno mister Sarri e, per questo, la Juventus starebbe cercando un nuovo terzino destro. Come riportato dalla stampa spagnola, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Dani Carvajal, punto fermo del Real Madrid negli ultimi anni. Il ragazzo è considerato il giusto profilo per la fascia, ma difficilmente il club blanco deciderà di privarsi di un elemento così importante.

