Dalla Spagna: nel futuro di Zidane ci sarà la Juve

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha in qualche modo favorito la permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, nonostante negli scorsi mesi circolassero diverse voci di un addio imminente. Il tecnico toscano sarà alla guida dei bianconeri anche nella prossima stagione, ma per l’anno dopo non sarebbe da escludere un cambio. Come riportato dai media spagnoli, il prossimo mister potrebbe essere Zinedine Zidane, il cui futuro al Real Madrid non è certo. Il tecnico francese, se dovesse lasciare la Spagna, lo farebbe sicuramente per tornare a Torino.

