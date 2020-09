TORINO- Dopo aver ceduto Alvaro Morata alla Juventus, l’Atletico Madrid sembrava ormai ad un passo dal chiudere l’accordo per portare Luis Suarez alla corte di Diego Simeone. Il Barcellona, però, non ha intenzione di rinforzare una sua diretta rivale senza guadagnare e, per questo, i colchoneros si stanno guardando intorno. Come riportato da As, l’ultima idea sarebbe quella di puntare su Edin Dzeko, altro nome accostato alla squadra di Pirlo nelle ultime settimane.