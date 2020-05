Dalla Spagna: l’Atletico Madrid pensa a Higuain

TORINO – Il caso Higuain terrà certamente banco nei prossimi mesi. Il futuro dell’argentino è uno dei tanti nodi da sciogliere in vista di un finale di stagione quanto mai enigmatico. Per il ‘Pipa’ si è parlato molto di un possibile ritorno al River Plate, in un’operazione molto simile a quella che restituì Carlos Tevez a La Bombonera. Ma dalla Spagna, precisamente dal portale Don Balon, arriva un’altra ipotesi di mercato. L’Atletico Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per strappare Higuain alla Juventus, che viste le attuali valutazioni potrebbe accettare, e di buon grado.