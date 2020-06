Dalla Spagna: la richiesta del Barcellona per Ansu Fati

TORINO- Nelle ultime settimane, nei numerosi discorsi tra Juventus e Barcellona, è stato fatto da parte bianconera anche il nome di Ansu Fati. Il baby talento blaugrana piace e non poco al tecnico Maurizio Sarri, ma portarlo a Torino non sarà facile. Come riferito dal Sunday Express, infatti, la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Una cifra proibitiva per le casse dei campioni d’Italia, mentre il Manchester City sembra non esserne spaventato.

