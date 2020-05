Dalla Spagna: la Juve sfida il Barcellona per Boga

TORINO- Non solo possibili scambi in ballo tra Juve e Barcellona, ma anche scontri di mercato. I due club, come riportato dalla stampa spagnola, sarebbero infatti interessati a rilevare il cartellino di Jeremie Boga dal Sassuolo. L’esterno classe 1997, in questa stagione, si sta rivelando come uno dei migliori esterni della Serie A, avendo messo già a segno ben 8 reti (di cui una proprio ai bianconeri nel pareggio per 2-2 a Torino). Il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma attenzione al Chelsea che vanta un diritto di recompra fissato a 16 milioni.

