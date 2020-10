TORINO- Nuovi retroscena emergono dalla Spagna. Come riportato dal quotidiano iberico As, infatti, la Juventus, durante le ultime ore di mercato, aveva tentato un nuovo affondo per Marcelo, terzino in forza al Real Madrid dove, però, sta trovando poco spazio. Il club bianconero avrebbe proposto uno scambio alla pari con Douglas Costa ma, davanti al secco rifiuto del club blanco, ha poi deciso di prestare il numero 11 al Bayern Monaco.