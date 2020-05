Dalla Spagna: Kaio Jorge spinge per trasferirsi alla Juve

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus sta valutano il possibile arrivo di giovani rinforzi per il proprio reparto offensivo, che potrebbe vedere diverse partenze (Higuain e Douglas Costa su tutti). Come riportato dal portale spagnolo Todofichajes, tra i possibili volti nuovi potrebbe esserci anche il giovane Kaio Jorge, stellina messasi in luce nel Santos. Il brasiliano spingerebbe per sbarcare in Italia, ma c’è ancora distanza sulla valutazione del suo cartellino tra i due club (30 milioni di euro la richiesta, 20 la possibile offerta bianconera). Ma attenzione perché la vera bomba di mercato del giorno è un’altra ed è esplosa proprio in queste ore. Tenetevi forte: sta circolando una notizia pazzesca! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<