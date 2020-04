Dalla Spagna: Juve, occasione Di Maria

TORINO- In estate, viste le difficoltà riscontrate dai club con i rinnovi, alcuni grandi calciatori potrebbero cambiare maglia. Tra questi c’è anche Angel Di Maria, il cui accordo con il Psg scade nell’estate del 2021, con il club parigino non intenzionato, al momento, a provare ad estenderlo. Ecco quindi che, secondo fichajes.com, la Juve potrebbe approfittare della situazione, mettendo a segno un colpo che avrebbe già il benestare di Cristiano Ronaldo. Per completare l’operazione potrebbero bastare 20 milioni di euro.

