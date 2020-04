Dalla Spagna: “Juve costretta a cedere de Ligt”

TORINO – L’arrivo di Matthijs de Ligt in bianconero suscitò più di qualche polemica nell’ambiente blaugrana. I tifosi del Barcellona, poco abituati a perdere quando si tratta di mercato, si erano lanciati in varie invettive nei confronti della Juventus. Ora, stando a quanto riferisce Mundo Deportivo, il club catalano sarebbe pronto a riprovarci per l’olandese, tentando di approfittare dell’interesse dei bianconeri per Arthur e di una situazione finanziaria, dovuta anche all’emergenza Coronavirus, che vedrebbe la Juventus “costretta” a cedere il difensore ex Ajax.

