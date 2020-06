Dalla Spagna: Junior Firpo la contropartita del Barcellona per Lautaro

TORINO- La prossima sessione di mercato, a causa dell’emergenza sanitaria, sarà per lo più composta da scambi tra club. Uno di questi potrebbe coinvolgere direttamente Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona, pronto ad offrire in cambio all’Inter il cartellino del terzino Junior Firpo. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport, che riporta di come il giovane esterno sarebbe attratto dal progetto nerazzurro. Su di lui, nelle ultime settimane, era data attiva anche la Juve, che sta intavolando numerosi discorsi con la società catalana.

