Dalla Spagna: James torna nel mirino della Juventus

TORINO- Nuovo possibile colpo in arrivo dal Real Madrid per la Juventus, suggerito dal grande ex Cristiano Ronaldo. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club bianconero starebbe nuovamente seguendo la situazione legata a James Rodriguez, che ormai non rientra più nei piani del tecnico Zidane. Il colombiano è pronto a lasciare definitivamente la Spagna e in corsa, oltre alla Juve, ci sarebbero anche Napoli e Manchester United.

