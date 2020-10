TORINO- Inseguito per diverse stagioni, alla fine Isco non è mai diventato un calciatore della Juventus. Ma stavolta il momento buono potrebbe essere finalmente arrivato. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, già a gennaio il Real potrebbe lasciar andare il trequartista, non più rientrante nei piani di Zidane. Il costo del cartellino è di 40 milioni di euro e la stima di Pirlo per lui potrebbe portare finalmente l’ex Malaga a Torino.