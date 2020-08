TORINO- Tra i nomi usciti per rinforzare la Juventus di Andrea Pirlo c’è anche quello di Isco, pupillo del ds Paratici da ormai diverso tempo. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, però, il trequartista non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Il ragazzo, infatti, vorrebbe convincere Zidane a puntare ancora una volta su di lui. Operazione che appare quindi in salita per il club bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<