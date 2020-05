Dalla Spagna: il Valencia spara alto per la cessione di Ferran Torres

TORINO- Viste le possibili partenze di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, la Juventus starebbe seguendo attentamente la situazione di Ferran Torres, giovane gioiello dell’Under21 spagnolo. Il ragazzo, messosi in luce quest’anno con la maglia del Valencia, è però obiettivo dei top club di mezza Europa, che dovranno però prepararsi a sborsare cifre importanti per metterlo sotto contratto. Come riferito da Defensa Central, la valutazione del baby-attaccante è infatti di 70 milioni di euro.

