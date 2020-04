Dalla Spagna: “Il tempo di Ronaldo al Real è ormai passato”

TORINO- Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo, accostato anche ad un clamoroso ritorno al Real Madrid. Lo stesso club blanco, tramite il quotidiano spagnolo As, ha però smentito queste voci: “Non rientra nella politica sportiva del nostro club. Il suo tempo qui da noi è ormai passato e gli obiettivi sportivi sono diversi”. Un’ottima notizia per la Juventus che però, dal canto suo, non ha mai mostrato segnali di volersi separare dal proprio numero 7.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<