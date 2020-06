Dalla Spagna: il Chelsea sulle tracce di Pogba

TORINO- In casa Juventus, in vista della prossima stagione, si sta lavorando al possibile ritorno a centrocampo di Paul Pogba, ormai in rotta con l’ambiente del Manchester United. La concorrenza per arrivare al numero 6 francese, però, è difficile da superare e, stando ai media, aumenterebbe di giorno in giorno. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, anche il Chelsea avrebbe chiesto informazioni per il giocatore, che però vorrebbe lasciare la Premier League.

