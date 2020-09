TORINO- Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo in queste ultime ore, sia in entrata che in uscita. A fare le valigie potrebbe essere Mattia De Sciglio, giocatore non ritenuto al centro del progetto tecnico bianconero. Come riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe tornato con decisione sulle sue tracce, vista la probabile cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton.