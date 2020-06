Dalla Spagna: il Barcellona spinge Arthur verso l’addio

TORINO- Continua senza sosta la trattativa che potrebbe portare Arthur alla Juventus, con Miralem Pjanic pronto a fare il percorso inverso ed unirsi al Barcellona. Come riportato da Cadena SER, la dirigenza catalana avrebbe incontrato il centrocampista brasiliano, spiegandogli di non avere intenzione di alzare ulteriormente il suo ingaggio, oltre a non considerarlo più un punto fermo dell’undici di Setién. Una situazione che, di fatto, ha convinto l’ex Gremio a tornare sui propri passi.

