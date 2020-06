Dalla Spagna: il Barcellona fa il prezzo per Arthur

TORINO- Continua a ritmo spedito la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur. Come riportato dalla stampa spagnola, il club blaugrana valuta il brasiliano ben 80 milioni di euro, 10 in più della valutazione fatta dai campioni d’Italia per il numero 5 bosniaco. Questa breve distanza dovrebbe comunque essere limata prima del 30 giugno, ultimo giorno disponibile per sistemare i bilanci dei due club.

