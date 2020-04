Dalla Spagna: il Barcellona apre alla cessione di Arthur

TORINO- Lavori in corso per la Juventus a centrocampo. Nei prossimi mesi potrebbe infatti esserci una rivoluzione, che porterà i bianconeri a lasciar andare alcuni giocatori per aggiungerne altri più funzionali al gioco di Sarri. Tra i possibili acquisti c’è anche Arthur, che il Barcellona si sarebbe convinto a lasciar partire secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo. Nella trattativa con i blaugrana non sono esclusi inserimenti di contropartite, visto che gli spagnoli sono interessati a De Ligt, Pjanic e Bernardeschi.

