Dalla Spagna: Demiral piace sempre all’Atletico Madrid

TORINO- Poche presenze prima dell’infortunio al crociato rimediato contro la Roma, ma Merih Demiral ha convinto tutto l’ambiente Juventus delle sue qualità. I bianconeri, in estate, dovranno resistere agli assalti dei top club europei, Atletico Madrid in particolare, pronti a mettere le mani sul talento turco. Come riportato da Fichajer.net, Simeone avrebbe indicato l’ex Sassuolo come elemento per completare la difesa e presto potrebbe partire una prima offerta ufficiale.

