Dalla Spagna: c’è anche la Juve su Camavinga

TORINO- Paul Pogba, come ormai noto, è il grande sogno di mercato della Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo. Ma, viste le difficoltà relative soprattutto al suo ingaggio elevato, il club bianconero sta valutando alternative. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, l’ultimo nome sarebbe quello di Eduardo Camavinga, stellina del centrocampo del Rennes. Il giovane, che ha una valutazione di 50 milioni di euro, piace anche al Milan e al solito Real Madrid.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<