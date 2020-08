TORINO- La Juventus è in cerca di un rinforzo per il proprio centrocampo dopo aver messo a segno il colpo Arthur. Come riferito dalla stampa spagnola, l’ultima idea porterebbe i bianconeri sulle tracce di Casemiro, che potrebbe aver terminato il proprio ciclo al Real Madrid. A benedire l’operazione sarebbe stato Cristiano Ronaldo, contento di riabbracciare l’ex compagno di mille battaglie (e mille vittorie).

