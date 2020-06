Dalla Spagna: Borussia Dortmund in vantaggio per Ferran Torres

TORINO- Il reparto offensivo della Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe subire una rivoluzione, con Douglas Costa e Federico Bernardeschi possibili partenti. Per sostituirli, il club bianconero starebbe pensando anche a Ferran Torres, giovane talento esploso quest’anno con la maglia del Valencia. Come riportato dalla stampa spagnola, però, il Borussia Dortmund sarebbe in vantaggio nella corsa al giovane classe 2000, valutato ben 100 milioni di euro.

