Dalla Spagna: Benzema di nuovo insieme a Ronaldo in bianconero

TORINO- La Juventus, vista la possibile partenza di Gonzalo Higuain, è alla ricerca di un centravanti a cui far vestire la maglia numero 9. Come riportato da Don Balòn, l’ultima idea porta a Karim Benzema, storico punto di riferimento dell’attacco del Real Madrid da ormai un decennio. Il francese potrebbe salutare la Spagna nei prossimi mesi, visto il possibile arrivo di Haaland alla corte di Zidane, e la Juve starebbe lavorando per riunirlo al suo vecchio amico Cristiano Ronaldo.

