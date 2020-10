TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il Barcellona sarà costretto a vendere altri calciatori nelle prossime sessioni di mercato, visto che le partenze di quest’ultimo mese non sono bastate a coprire le perdite derivanti dal Coronavirus. La Juve guarda con attenzione la situazione in casa blaugrana, con Ousmane Dembelé che potrebbe arrivare alla corte di Andrea Pirlo nel 2021.