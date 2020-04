Dalla Spagna: Atletico Madrid sulle tracce di Bernardeschi

TORINO- Il futuro di Bernardeschi, a prescindere dalla stima di mister Sarri nei suoi confronti, sembra destinato ad essere lontano dalla Juventus. Il centrocampista, infatti, non avrebbe convinto la società con le sue prestazioni in questa stagione e nei prossimi mesi potrebbe seriamente consumarsi l’addio. Come riportato dalla stampa spagnola, sulle tracce dell’ex Fiorentina ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, dove Simeone è rimasto colpito dalla capacità del giocatore di interpretare più ruoli sul terreno di gioco. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando una nuova clamorosa voce sul futuro di Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi bianconeri! >>>VAI ALLA NOTIZIA

