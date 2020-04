Dalla Spagna: Arthur non vuole lasciare il Barcellona

TORINO- Vista la possibile cessione di Miralem Pjanic, il cui ciclo a Torino sembra ormai giunto al capolinea, in casa Juventus si lavora per aggiungere alla rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri un nuovo regista. Il prescelto sarebbe il brasiliano Arthur che, però, ha dichiarato di non voler lasciare il Barcellona a breve. A rincarare la dose ci pensa poi il Mundo Deportivo, che riporta del fatto che il brasiliano non lascerà il club blaugrana nei prossimi mesi.

