Dalla Spagna: Arthur apre alla Juve

TORINO – Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un possibile scambio tra Juventus e Barcellona che dovrebbe coinvolgere Pjanic e Arthur. Se da parte del bosniaco non sono arrivate grosse smentite, dall’entourage del brasiliano non stavano arrivando notizie confortanti. Arthur preferirebbe giocarsi le sue carte nel Barcellona, ma – riferisce Mundo Deportivo – si starebbe facendo convincere dalle proposte della Juventus. L’ultimo incontro, avvenuto sabato, tra emissari bianconeri e rappresentanti del giocatore avrebbe avuto un esito abbastanza positivo, tanto da lasciare più di una speranza per una buona conclusione della trattativa.