Dalla Spagna: anche l’Everton segue Todibo

TORINO- L’asse Torino-Barcellona, negli ultimi giorni, ha iniziato a scaldarsi, cone sempre più nomi al centro delle trattative tra le due squadre. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Jean-Clair Todibo, difensore attualmente in prestito allo Schalke04 ma che presto farà ritorno in Catalogna, dove però è fuori dai progetti di Setién. Come riferito dal quotidiano spagnolo Sport, sulle tracce del francese sarebbe però forte anche l’Everton, pronto a mettere sul piatto 22 milioni di euro più tre di bonus per portarlo alla corte di Ancelotti.

